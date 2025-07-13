Eğlence mekanında tekmeli, yumruklu 'hesap' kavgası kamerada: 5 gözaltı (2)

İŞLETMEMÜHÜRLENDİ

Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında hesap yüzünden 2’si kadın 4 turist ile çalışanlar arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavganın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Marmaris Belediyesi harekete geçti. Mekanda denetim yapan belediye ekipleri, işletmeyi mühürledi. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, işletmenin mühürlenme gerekçesi olarak imara aykırı imalat ve tadilatlar gösterildi. Söz konusu uygunsuzluklar giderilene kadar işletmenin süresiz kapatıldığı ve idari para cezası uygulandığı bildirildi.

OLAYIN ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavga anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından olayın öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Eğlence mekanı çalışanlarından Adar Akçın, hesabı ödemek istemeyen bazı turistlerin kendilerine hakaret ettiğini, durumu polise bildirdiklerini ancak bu süre boyunca turistler tarafından hem fiziksel hem de sözlü saldırıya uğradıklarını savundu.

İşletme sahibinin kardeşi Hayrettin Akçın da "Söz konusu müşteriler hesap ödemeden kalkınca polis çağrıldı. O sırada kadınlardan biri kardeşime çanta ve yumrukla saldırdı. Küçük çocuğuyla birlikte ortamı provoke etti. Kamera kayıtlarında her şey net şekilde görülüyor. Bize, çalışanlarımıza hakaret edildi. Ağır tahrik söz konusuydu. Elbette şiddeti tasvip etmiyoruz ama olay tek taraflı gösterildi" dedi.