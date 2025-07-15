Muğla'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarış'ında ter döken 254 bisikletçi, 62 kilometre pedal çevirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, kentin Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yarışta 10 kategoride 17 ila 70 yaş arası 34 ilden 124 sporcu, 62 kilometrelik parkurda dereceye girmek için pedal çevirdi. Yarış Marmaris Atatürk Caddesi'ndeki eski belediye binası önünde sona erdi. Dereceye giren sporcular için ödül töreni, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı Marmaris’teki otelde gerçekleşti. Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Belediye Başkan Vekili İlkay Şimşek, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, Marmaris ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel ve çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya yarışa katılan tüm sporculara teşekkür edip, "Marmaris'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen bisiklet yarışlarımızı bir kez daha başarıyla tamamladık. Tüm Türkiye'ye barış, huzur ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Barışla kalalım, huzurla kalalım, sporla kalalım" dedi.