Fethiye'de havuza düşen 2 yaşındaki Asil Kemal öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yaşadıkları villanın havuzuna düşen 2 yaşındaki Asil Kemal Kaya, boğuldu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Menteşeoğlu Mahallesi, Şehit Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi. Kemal ve Pınar Kaya çiftinin oğlu Asil Kemal Kaya, ailesinin uykuda olduğu sırada evden çıkarak, bahçedeki yüzme havuzunun yanına gitti. Küçük Asil Kemal, villanın havuzuna düştü. Bir süre sonra olayı fark eden Kaya çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiği belirledi.

Asil Kemal'in cansız bedeni, önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.