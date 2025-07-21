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        Ayağı kırılan leylek için seferber oldular

        MUĞLA'nınUla ilçesinde ayağa kırılan leylek, ekiplerin çalışması ile yuvasından alınarak tedaviye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:13
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        Ayağı kırılan leylek için seferber oldular
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        MUĞLA'nınUla ilçesinde ayağa kırılan leylek, ekiplerin çalışması ile yuvasından alınarak tedaviye götürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Şener Baykara, yuvasında çırpınan leyleği fark edince durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce leylek yuvasından alındı. İlk müdahalede ayağına plastik kablo takılan leyleğin ayağının kırık olduğu belirlendi. Kurtarılan leylek Bodrum Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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