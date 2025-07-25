Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın (21) babası Kenan Onat, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknede çıkan kavgada ölen Arda Deniz, düğün hazırlığı yapıyormuş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada hayatını kaybeden Arda Deniz Onat'ın (21) babası Kenan Onat, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" dedi. Nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi. Teknede Arda Deniz Onat ile Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai arasında kavga çıktı. Onat, başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Arda Deniz Onat, babası Kenan Onat tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan Onat, Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavgada yaralanan Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Onat'ın cenazesi ise 21 Temmuz'da Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        ‘YUVAMIZ YIKILDI’

        Arda Deniz Onat'ın babası Kenan Onat, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 21 yaşındaki oğlumu kaybettim. Çok büyük bir üzüntü ve acı içindeyim. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen bize çare olsunlar. Hayatımız bitti, ailemiz dağıldı, yuvamız yıkıldı" diye konuştu.

        'ADALET' ÇAĞRISI

        Onat'ın ailesi ile yakınlarının, bugün, saat 18.00'de Bozburun Meydanı'nda toplanıp, 'adalet' çağrısında bulunacağı belirtildi.

        Öte yandan, nişanlı olan Arda Deniz Onat'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Onat'ın mezarının üzerine çiçeklerin bırakıldığı ve nişanlısıyla fotoğrafının yer aldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla göza...
        Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla göza...
        Bodrum'da kayalıklara sürttükten sonra karaya oturan yelkenli için kurtarma...
        Bodrum'da kayalıklara sürttükten sonra karaya oturan yelkenli için kurtarma...
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Temizlemek için girdikleri atık su hattında zehirlenen 2 kişi, tedaviye alı...
        Temizlemek için girdikleri atık su hattında zehirlenen 2 kişi, tedaviye alı...
        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü