Muğla'da kürek sörfü yapan 2 kişiden 1'i kayıp; olay öncesi kamerada

MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden 1’i kaybolurken, diğeri ise kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. 2 kişinin olaydan önce kürek sörfü yaptığı anlar sosyal medya hesaplarındaki görüntülere yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük Koyunda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce Semih Turan kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Turgay Tarakçı için ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, olaydan önce ikilinin kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.