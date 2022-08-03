Muğla'da jandarmadan simülatörlü trafik eğitimi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil eğitim tırıyla vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığınca Atatürk Meydanı'na kurulan simülasyon aracında vatandaşlara, yerli ve yabancı turistlere yönelik emniyet kemeri farkındalık eğitimi düzenlendi.

"Bi hareketine bakar hayat" sloganıyla verilen eğitimin yanı sıra 670 yerli ve yabancı tatilci emniyet kemeri simülasyon aracına binerek uygulamalı eğitim aldı.

On kilometre hızla giderken takla atan bir araçta yaşananları simülatörle deneyimleyenler, emniyet kemerinin önemi daha iyi kavradı.

Ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca 750 emniyet kemeri logolu el broşürü dağıttı ve 750 kişiye bilgi verdi.

Eğitim ve uygulamaya Marmaris Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de destek sundu.

Vatandaşlar ve turistler en çok emniyet kemeri simülatöründen etkilendiklerini dile getirdi.

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