Muğla'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla Fethiye kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup karşılaştı.

Gruplar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak ve sopa kullanılan kavgada, T.K, İ.D. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.