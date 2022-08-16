Menteşe'de arıtılmış su ile günde 10 bin ton su tasarrufu sağlanıyor

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MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 675 bin metrekare yeşil alanı arıtılmış su ile sulayarak günlük 10 bin ton su tasarrufu sağlıyor.



Menteşe Belediyesi atık suların yeniden kazanılmasına yönelik projesi ile ilçedeki park ve yeşil alanların tümünü arıtılmış su ile sulayarak ciddi miktarda su tasarrufu yaparken uygulama ile aynı zamanda belediye bütçesi ve işgücü konusunda da kazanç sağlanıyor.



İklim değişikliği ile su yönetimi ve su tasarrufunun günümüzde çok önemli bir hale geldiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisinde atık suların yeniden kazanılmasına yönelik projenin hayata geçirilmesiyle, Menteşe ilçesinde park ve yeşil alanlara sulama hattı çekilerek bu alanların arıtılmış su ile sulanmaya başlandığını kaydetti.



Günümüzde su kaynaklarının azalması, ekolojik dengenin değişimi, artan nüfus, suyun bilinçsiz kullanılmasını su oranlarında ciddi bir azalmaya neden olduğunu belirten Gümüş, "Bu nedenle bizde belediye olarak ilk günden itibaren suyumuzu ölçülü ve tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. İlçemizdeki yeşil alan ve parklarımızı arıtılmış su ile sulayarak sudan büyük ölçüde tasarruf ediyoruz." dedi.



Gümüş, Menteşe'de kişi başına 5,6 metrekare yeşil alan düştüğünü, parkların özellikle yaz aylarında vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri, sosyal alanlar olduğunu ve bu nedenle Menteşe’de yeşil alan miktarını arttırdıklarını dile getirdi.

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