Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen A.S. (32) ile I.K. (39) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Datça ilçesi açıklarında dün, sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalanmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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