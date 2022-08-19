Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakkıcan Pamuk idaresindeki 03 SA 600 plakalı otomobil, Milas-Ören kara yolu Çakıralan Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.