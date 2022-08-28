Bodrum'da evde çıkan yangında hasar meydana geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Müskebi Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki bir site içindeki evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemede yangının elektrik prizinden çıktığı belirlendi.

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