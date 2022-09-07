Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuş sayısı 100 bini aştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuş sayısı 100 bini aştı

AA

Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuş sayısı 100 bini aştı

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yılın 8 ayında gerçekleşen yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 109 bin 347'ye ulaştı.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor. Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Merkezden yılın 8 ayında gerçekleşen yamaç paraşütü uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 109 bin 347'ye ulaştı.

Geçen yılı 167 bin uçuşla kapatan merkezde bu yıl ilk kez düzenlenecek Word Acro Cup ile geleneksel hale gelen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleşecek. İki büyük organizasyonun da etkisiyle önceki yılın uçuş rekorunun kırılması ve 200 bin uçuşun gerçekleşmesi hedefleniyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, Babadağ'ın yamaç paraşütü merkezleri arasında en gözde nokta olduğunu söyledi.

Babadağ'dan geçen yılın ilk 8 ayında 94 bin 295 yamaç paraşütü uçuşu yapıldığını belirten Koçak, bu yıl aynı tarihlerde yüzde 15'lik artışla 109 bin 347 uçuş gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen yıl boyunca Babadağ'dan 167 bin uçuş yapıldığını hatırlatan Koçak, "Uçuşların bölgede turizm sektöründe iş yapan kişilere büyük faydası var. Uçuş sayılarındaki artış beklentimizin biraz üzerinde. Umarım yıl sonunu 200 bin uçuşla kapatarak Babadağ'da yeni bir rekora imza atmış olacağız. Babadağ'dan en çok uçuş yapanlar İngiliz turistler. İngilizleri Rus, Çinli ve Ukraynalı turistler takip ediyor." diye konuştu.

Babadağ'da 28 Eylül-2 Ekim'de Word Acro Cup etkinliği düzenleneceğini belirten Koçak, organizasyonda dünyanın en iyi akrobasi pilotlarının da bölgede gösteri yapacağını aktardı.


- "Türkiye'de ilk kez yapılacak"


En iyi akrobasi uçuşlarının Babadağ'da yapıldığını ifade eden Koçak, şunları kaydetti:

"Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun takvimindeki organizasyonda bir dünya akrobasi şampiyonası düzenleyeceğiz. Türkiye'de ilk kez yapılacak. Organizasyon içerisinde Türkiye Akrobasi Kupası yarışları da yapılacak. Etkinliğe, yaklaşık 75 ülkeden 4 bin sporcunun katılım sağlamasını bekliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Word Acro Cup, Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği, Kaymakamlık ile Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleşecek. Böylelikle Türk sporcularımız, dünyadaki en iyi 10 akrobasi pilotunu izleyip ilham alacak. Ciddi bir bilgi paylaşımı da yapılacak. Burada uçacak ünlü sporcular yamaç paraşütü anlamında bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Enerji ve Çevre" kategorisinde TEKNOFEST'te birinci oldu
YEREL HABERLER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi "Enerji ve Çevre" ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da toplu açılış törenine katılacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da toplu açılış törenine ...
Muğla'da 7. Uluslararası Zurnazen Festivali yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 7. Uluslararası Zurnazen Festivali yapıldı
Datça'da 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça'da 3 Türk vatandaşı ile 186 kaçak göçmen ...
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulundan eğitime destek
YEREL HABERLER TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulundan eğitime destek
Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 186 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Fethiyespor, Selçuk Alibaz'ı kadrosuna kattı
Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Datça Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı ...
AK Partili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi'nin açılamamasına tepki gösterdi
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan, Muğla Bölge Müzesi'nin ...
Muğla'da başına şişeyle vurduğu arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Muğla'da başına şişeyle vurduğu arkadaşını öldüren ...
Bodrum'a 2 kruvaziyer gemi ile 5 bin 316 turist getirdi
YEREL HABERLER Bodrum'a 2 kruvaziyer gemi ile 5 bin 316 turist ...
Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi
YEREL HABERLER Bodrum'a 2 kruvaziyerle 5 bin 316 yolcu geldi
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen ...
Uydudan izlenen "Lara" isimli caretta caretta Kıbrıs'a ulaştı
YEREL HABERLER Uydudan izlenen "Lara" isimli caretta caretta ...
Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara
YEREL HABERLER Fethiyespor'a gurbetçi 10 numara
Bodrumspor'da Jahovic yine tarihe geçti
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Jahovic yine tarihe geçti
Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin arasında yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK üyesi firari hükümlü, göçmenlerin ...
Portekizli kaleci Sousa Bodrumspor'da
YEREL HABERLER Portekizli kaleci Sousa Bodrumspor'da
Datça'da salgında ara verilen bit pazarı yeniden kuruldu
YEREL HABERLER Datça'da salgında ara verilen bit pazarı yeniden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.