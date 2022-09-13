Kadın Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Finali Muğla'da yapıldı

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MUĞLA (AA) - (AA) - Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 13'üncü "Kadın Din Görevlileri Arası Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma" Türkiye Finali Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa ,Erzurum, İstanbul, Denizli, Samsun'da yapılan bölge yarışmalarının birincileri katıldı.

Kadın din görevlileri kura ile belirlenen sıra ile Kur'an-ı Kerim'den belirlenen yerleri en güzel şekilde okumak için kıyasıya yarıştı.

Başkanlığını Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş'un yaptığı komisyonda, Kurul Üyesi Sedat Aydınlı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Esra Yılmaz, İstanbul İl Müftülüğü Vaizi Fatma Hilal Ferşatoğlu yer aldı.

Çapçı, dünyanın incisi yeryüzü cenneti Muğla'da böylesine özel bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Tecvid, makam ve meal alanlarında yapılan puanlama sonucunda İstanbul bölge yarışması birincisi Emine Şen birinci olurken, Denizli bölge birincisi Fetime Betül Başa ikinci, Ankara bölge birincisi Özge Köksal da üçüncü oldu.

Diğer yarışmacılar jüri tarafından dördüncü ilan edildi.

Yarışma birincisi 8, ikincisi 6 ve üçüncüsü 4 tam altınla ödüllendirilirken diğer yarışmacılara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarım altın verildi.





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