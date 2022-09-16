Muğla'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Savaş Şahin (38) yönetimindeki 16 AFU 588 plakalı otomobil, Zeytinalanı Kavşağı'nda, Ali Abay (60) idaresindeki 48 RG 159 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Tezcan Abay (58), İklime Korkut (42), Sevcan Abay Coşkun (28), 4 yaşındaki ikiz kardeşler Umutcan ve Nurcan Coşkun yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Ali Abay ile diğer yaralılar Köyceğiz ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Ali Abay, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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