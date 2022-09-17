Muğla'da otelin koruluğunda bulunan yavru karakulak "Defne" doğaya salındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bir otelin koruluğunda bulunan "Defne" adı verilen karakulak yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Muğla'da orman yangının etkili olduğu alanda yaban hayatı üzerine çalışma yürüten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ilçedeki bir otelin çevresinde yavru karakulak görüldüğü ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı.

Otelin koruluk alanında yavru karakulağı yakalayan İlemin, veteriner hekim Dr. Metin İlemin ile yaptığı kontrollerde hayvanın sağlıklı olduğunu belirledi.

"Defne" adı verilen karakulak, Datça-Marmaris arasındaki ormanlık alana bırakıldı.

İlemin, yaptığı açıklamada, tesis içindeki koruluk alanda son 2 aydır karakulak görüldüğü bilgisini aldıklarını söyledi.

Marmaris-Bördübet yangınından önce tesis içinde karakulak görülmemesi, yangından sonra ise görülmesinin karakulakların yangından nasıl etkilendiğine işaret ettiğini belirten İlemin, "Yaptığımız ilk incelemelerde kendine yeni habitatlar bulma arayışı sırasında tesis sınırlarına girmiş dişi bir karakulak olduğunu anladık. Tesiste insan faaliyetleri az ve yarı doğal bir alan. Ancak yaptığımız değerlendirmelere göre karakulağın burada bulunmasının onun gelecekteki yaşantısı için risk doğuracağını değerlendirdik." dedi.

Yakalanan karakulağın dişi ve 5 aylık olduğunu belirlediklerini dile getiren İlemin, yangın nedeniyle annesini kaybeden karakulağın son 2 aydır yanmamış ormanlık alanlarda ve tesis içindeki korulukta avlandığını ve hayata tutunduğunu anlattı.

Karakulağı bıraktıkları alanın hayvanın beslenmesi için uygun koşullara sahip olduğunu vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:

"Bu alanda bolca miktarda avlayabileceği canlılar var. Ayrıca su kaynakları açısından da zengin bir alana bırakmış olduk. Önümüzdeki haftalarda bölgede başlayacak yağışlarla besin kaynaklarının daha da aratacak olması sayesinde sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlayacağını düşünüyoruz. Kendisini foto-kapanlar ile izlemeyi, belli bir büyüklüğe gelince de uydu vericisi takmayı planlıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 'Akdeniz Habitatlarının Son Yaban Kedileri' projesi kapsamında bölgedeki karakulak ve yaban kedisi popülasyonlarının son orman yangınlarından nasıl etkilendiği üzerine araştırma projemize devam ediyoruz."

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