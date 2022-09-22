Aydem Enerji, Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu yaptıracak

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MUĞLA (AA) - Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan ilçesine 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı.

Muğla Valiliği 75 Yıl. Salonu'nda düzenlenen protokol törenine Vali Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı katıldı.

Törende konuşan Tavlı, eğitime yapılan yatırımın önemine dikkati çekerek, "Eğitim, kültür ve sanatta gençliğe yönelik yapılacak yatırımları teşvik etmesi, onlara öncülük etmesi açısından bu hizmetler çok önemli. Okulumuzun memleketimize, milletimize kıymetli hizmetler verecek evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum." dedi.

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ise ülkeye karşı sorumluluklarını yüksek bir bilinçle yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsediklerine işaret eden Saldanlı, şöyle konuştu:

"Yaratıcı, çok yönlü düşünebilen, bilimsel çalışmalara yönelen, bilimi kendine rehber edinen, iz bırakacak gençler yetiştirilmesini destekliyoruz. Denizli’de, 2011 yılında eğitim ve öğretime kazandırdığımız, 640 öğrenci kapasiteli, 23 derslikli Aydem Fen Lisemizde, enerjisiyle ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Evlatlarımızın bilim, fen alanındaki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Şimdi de Muğla Yatağan’a kazandıracağımız Anadolu Lisesi için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. İnanıyorum ki bu çatı altında en güncel bilgiye ulaşan, ulaşmakla kalmayıp onu geliştirip uygulayan, okullarının onlara sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanan başarılı gençler hayata atılacak ve geleceğimizi dönüştürecek."

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise Muğla'ya yeni bir eğitim yatırımı kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Çay, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile imzaladığı protokol kapsamında inşaatına başlayacağı 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli lise binasını ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu en geç iki yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına hibe edecek.

Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalanarak fotoğraf çektirildi.



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