Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında Kızılyaka Mahallesi'nde ormanlık alandaki bulgular üzerine gözaltına alınan 17 yaşındaki Mehmet Y'nin jandarmadaki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına almıştı.

Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.