Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

A.Ü'nün kullandığı 48 AAJ 660 plakalı otomobil, Ölüdeniz Mahallesi Oluklu mevkisinde, A.B. yönetimindeki 20 AED 348 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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