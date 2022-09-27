Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantı, Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında kaymakamlık binasında yapıldı.
Çoban, alınan karar ve çalışmalara ilişkin kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi.
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