Datça'da "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde "İlçe İnsan Hakları Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantı, Kay­ma­ka­m Mesut Çoban baş­kan­lı­ğın­da kaymakamlık binasında yapıldı.

Çoban, alınan karar ve ça­lış­ma­lara ilişkin kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Karşılıklı konuşmaların ardından toplantı sona erdi.

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