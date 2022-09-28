Muğla'da intihar ettiği ihbarı yapılan kişinin kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kardeşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kavakarası Mahallesi'nde M.K'nin 21 Eylül'de silahla intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

M.K'nin intihar etmediği, tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Köyceğiz İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, M.K'yi tabancayla öldürdüğü öne sürülen kardeşi T.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.