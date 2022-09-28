Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilmeyen 09 N 1518 plakalı kamyonet ile 70 ABG 684 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde çarpıştı.
Kazaya karışan araçlara iki otomobil daha çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Mehmet D'nin kullandığı 48 AAG 820 plakalı motosiklet ile M.A.T. idaresindeki 34 FNT 897 plakalı otomobil, Kızılağaç-Yalıçiftlik yolunda çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.