Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedavi edildi.



İlçedeki marina yetkililerinin ihbarı üzerine marinaya giden Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halsiz ve uçamayan martıyı hayvan ambulansıyla Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne nakletti.



Belediyede görevli veterinerler tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen ve kanadından yaralandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Yaralı martının önümüzdeki günlerde doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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