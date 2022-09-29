Muğla'da otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığımız çalışmalar sırasında şüphelendikleri otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada aracın müzik sisteminin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 27 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (37) ve R.B'nin (33) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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