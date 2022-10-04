Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek, hırsızlık, silahla tahdit ve basit yaralama" suçundan 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.