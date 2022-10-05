Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.O. ile H.E'nin vatandaşlardan, ihaleye çıkarılan devlet arazilerini satın almak için para topladıkları ve aldıkları paraları daha sonra geri vermedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlardan yaklaşık 20 milyon lira topladıkları iddia edilen İ.O, H.E. ve H.B.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu, banka hesapları bloke edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. ile H.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, H.B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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