Datça’da "Amatör Spor Haftası" kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça İlçesinde, Amatör Spor Haftası kapsamında sportif aktiviteler düzenlendi.

Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, spor faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, öğrenciler ilk olarak Şenkaya kavşağından, Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

3-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinliklere katılan öğrencilere, başarı belgeleri verildi. Etkinlikte sporcular gösteri de sundu.

Düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutlu Uzun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Uzun, yaptığı konuşmada, sporun önemine değinerek 7'den 70'e herkesi spor salonuna beklediklerini ifade etti.

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