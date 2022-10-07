Fethiye'de kayalıklara düşen Rus yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

Maksim Kuzin (33), yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıkların ardından kalkış yapan Kuzin, kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuzin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Kuzin'in cesedini taşıyamayan ekiplerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri görevlendirildi.

Ekiplerce helikoptere alınan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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