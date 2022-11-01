Yelken: 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası'nda yelkencilerin mücadelesi başladı.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 23 ülkeden 102 teknede 787 yelkenci katılıyor.

Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, Göcek'e aileleriyle gelen sporcuların sonbaharın güzelliklerini yaşadığını söyledi.

Denizdeki tekne trafiğinin yoğun olması nedeniyle sporcular kategorilerine göre sırayla yarıştığını anlatan Ugan, "Yarış coğrafi rotayla başladı." dedi.

Yarışlar, 4 Kasım'da sona erecek.

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