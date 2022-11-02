Menteşe'de tarım ve hayvancılığa 5 milyon 900 bin lira destek sağlandı

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MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesi tarafından son 3 yılda tarım ve hayvancılığa 5 milyon 900 bin lira destek verildiği bildirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, geçen 3 yılda tarım ve hayvancılık için 5 milyon 901 bin 47 lira kaynak ayrıldığını, bu kaynaktan 5 bin 523 üreticinin yararlandığını söyledi.

Tarım ve hayvancılık destekleri kapsamında 750 üreticiye 150 bin kilogram yem desteği, verildiğini belirten Gümüş, "106 üreticiye tarıma dayalı teçhizat ve makine, 3 bin kişiye 200 bin fide ve fidan ila 9 ton tohum desteği verilirken, tarımsal işbirliği yapılan 21 kooperatiften ürün alımları gerçekleştirildi." dedi.

Menteşe Belediyesine ait arazilerde toprakla buluşturulan 200 bin ata tohumu hasadından 9 ton karakılçık buğdayı elde ettiklerini vurgulayan Gümüş, elde edilen ürünlerin bir kısmının ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye dağıtıldığını, bir kısmının da belediyeye ait aşevinde yemek yapımında kullanıldığını ifade etti.

Ekili alanlardaki ata tohumu karakılçık buğdayı hasadından hayvancılık yapan üreticilere binin üzerinde saman balyası desteği verildiğini anlatan Gümüş, İlçe genelinde belediyeye ait zeytinlik alanlardan yapılan hasatla 4 ton zeytinyağı elde edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında ise 18 kadın ve genç üreticiye ipekböcekçiliği desteği sağlandığını dile getirdi.





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