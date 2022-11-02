Fethiye'de sivil trafik polislerinden 73 sürücüye 46 bin 972 lira ceza

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sivil trafik polislerince yapılan denetimde 73 sürücüye 46 bin 972 lira ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, sürücülerde, "kurallara uymadıklarında yakalanabilecekleri hissi" uyandırmak amacıyla sivil denetim başlattı.

İlçede özelikle trafiğe kapalı alanlar ile kordon boyundaki bisiklet yolları ve merkezde görev alan ekipler, kurallara uymayan sürücüleri fotoğraflayıp trafik cezası yazacak.

Dün göreve başlayan ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 73 sürücüye 46 bin 972 lira ceza kesildiği bildirildi.

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