Muğla'da evde kaçak içki üreten 3 zanlı gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda, 986 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye ve Bafa mahallelerinde ikamet eden A.D, Ö.İ ve M.Y'nin evlerinde kurdukları özel düzenekle kaçak alkol ürettikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma, yapılan aramada, 986 litre kaçak içki, anason yağı, alkol yapımında kullanılan huni, 5 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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