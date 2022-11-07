Fethiye'de Ukraynalı "Yuliia" Müslüman olup "Hülya" adını aldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukrayna vatandaşı kadın, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Erkek arkadaşıyla Fethiye Müftülüğüne başvuran 38 yaşındaki Yuliia Konotopchky, kendi isteğiyle İslam dinini seçip Müslüman olmak istediğini söyledi.

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve din görevlilerinin nezaretinde yapılan ihtida töreninde Kuran'ı Kerim okundu. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın, Hülya ismini aldı.

İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verilen Konotopchky'e, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye edildi.

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