Muğla'da 2 katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı.

Denizova Mahallesi Köyiçi Sokak'ta Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangında, iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının evin elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.





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