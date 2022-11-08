Muğla'da FETÖ sanığı eski doktora yaralama ve iftira davası

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MUĞLA (AA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen ve memurluktan ihraç edildikten sonra FETÖ üyeliğinden yargılanmaya başlanan eski doktor hakkında, "yaralama" ve "iftira" suçlarından da dava açıldı.

Sanık T.T. hakkında hazırlanan iddianame, Muğla Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan ifadesinde sanık, olay günü acil servisin sarı alan kısmında kıdemli ve sorumlu asistan doktor olarak görev yaptığını belirtti.

Müşteki A.A'nın hastaneye ultrason çektirme talebiyle geldiğini ve bu durumu alandaki doktora ilettiğini aktaran T.T, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Dokor Halil, hastaya önce tetkik yapması gerektiğini söyledi. Seslerin yükselmesi üzerine, işleyişte aksaklık olacağını düşünerek olaya müdahil oldum. O sırada deskte oturuyordum. A.A sedyesinden kalkarak deskin önüne gelerek 'İstediğim gibi konuşurum, istediğim gibi bağırırım, sen kimsin. İsmini, soy ismini söyle' dedi. Bunun üzerine ayağa kalktım. Hastaneye ait olan ve tüm hastalara yapılan tıbbi müdahaleleri gösterir evrak A.A'nın elindeydi. Ultrason ihtiyacı olup, olmadığını görmek için evraka bakmak istedim. Muayene olmak istemeyerek evrakı teslim etmedi."

Sanık, uzman çavuşun deskin önünden gideceği sırada "Bütün doktorlar aynısınız. Aldığınız para zehir zıkkım olsun, Allah cezanızı versin." gibi söylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

Müştekinin elindeki resmi evrakı vermeden yürümeye devam edince, peşinden gittiğini anlatan sanık T.T, "Elindeki evraka hamle yaparak, ucundan tuttum. O sırada dengem bozulduğu için evrakla yere temas ettim. Evrakı almak için ikinci kez hamle yaptım. A.A, koluyla boynumu koltuk altına aldı. Etrafta bulunan kişilerin müdahalesiyle kolunun altından kurtulabildim. Tehdit ve hakaret içerikli bir söz söylemedim. Ancak kendisi bana hakaret içerikli sözler sarf etti. Fiziki bir müdahalede bulunmadım. Boğazımı sıktığı sırada gözlüğüm kırıldı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

- "Beni itip duvara yapıştırdı"

Uzman Çavuş A.A. ise iddianamede ifadesinde, Yatağan Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gittiğini, tetkiklerin ardından MR ve ultrason işlemleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Apandisit ve safra kesesi rahatsızlığı şüphesi olduğu için ağrılarının devam etiğini aktaran A.A. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Saat 23.45 sıralarında acil servise giriş yaptım. Daha önce tetkiklerimin yapıldığını, bu durumun göz önünde tutulmasını Dr. Mehmet Halil Demir'e ilettim. O sırada Doktor T. T 'Bu saatte ultrasonu nereden bulacağız.' dedi. Sedyeden ayağa kalkıp, konuşmaya başladım. T.T sevk evrakını istedi. Evrakın bana ait olduğunu söyleyerek vermedim. Refakatçimle, evrakla hastaneden ayrılacağım sırada T.T, beni itip duvara yapıştırdı. Bu sırada T.T'nin gözlüğü kırılmış olabilir. Saldırmak için peşimden geldi ve beni tekrar duvara itti."

- Ses ve görüntü kayıtları yeniden incelendi

İddianamede, dosyaya sunulan CD ve raporda seslerin tam olarak anlaşılmaması nedeniyle verilen yeni talimatla olay anının gösteren net ses ile görüntü kayıtlarının istendiği ve bilirkişiye gönderildiği vurgulandı.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda A.A'nın sanık T.T'ye "hakaret" ve "tehdit" içerikli sözler sarf etmediğinin anlaşıldığı bildirildi.

T.T'nin uzman çavuş A.A'nın hakaret suçunu işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için iftira içerikli eylemlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "yaralama" suçundan 1, "iftira"dan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, tanıklar N.K. ve N.Ö'nün "yalan tanıklık" suçuna ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğuna da yer verildi.

Davanın ilk duruşması 25 Kasım'da görülecek.

- Olay

Acil serviste görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

A.A, olay sonrasında hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen doktor T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen T.T, 2 ay açığa alınmış, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettişin raporunun ardından da memurluktan ihraç edilmişti. Hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmıştı.

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