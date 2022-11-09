Muğla'da kışlık sebze tarla günü etkinliği yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde düzenlenen kışlık sebze tarla günü etkinliğinde üretilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

Çatak Mahallesi'nde üretici Erdal Kaya'nın tarlasında düzenlenen programda karnabahar, lahana, brokoli ve kara lahana hasadı yapıldı.

Törende konuşan Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, kentten köye göçün arttığı salgın döneminde ortaya çıkan gıda ihtiyacının, Kavaklıdere'deki üretimin artmasında etkili olduğunu söyledi.

Güven, kışlık sebze üretiminin her geçen yıl katlanarak büyüyeceğine inandıklarını anlatarak üreticilere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ise ilçede tarım arazilerinin küçük olmasından dolayı kapama meyve bahçelerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İl Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Demir, çilek ve katma değeri yüksek ürünlerle birlikte üreticilere yeni gelir kaynakları oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da mikro klima özelliği olan Kavaklıdere ilçesinde 2018 yılında çilek yetiştiriciliği ile başlayan katma değeri yüksek sebze üretiminin kısa zamanda başarıya ulaşmasında üreticilerin emek ve gayretinin çok büyük olduğunu söyledi.

İlçede yaşanan su sorununun en kısa sürede çözülmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Saylak, Bu çerçevede Kavaklıdere’de 8 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurguladı.

Tarımın Muğla’nın en önemli sektörü olduğunu ifade eden Saylak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’nden de söz ederek üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından üretici Kaya'nın tarlasında ürünler incelenerek hasat yapıldı.









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