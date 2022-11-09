Fethiye Fenerbahçeliler Derneği'nden FTSO Başkanı Çıralı'ya ziyaret

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MUĞLA (AA) - Fethiye Fenerbahçeliler Derneği yönetimi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı'yı ziyaret etti.

Çıralı, dernek başkanı Cihan Ünal ve yönetimi ile dernek üyelerini toplantı salonunda ağırladı. Ünal, Çıralı'ya Fenerbahçe atkısı hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıralı, derneğin başlattığı sosyal sorumluluk projelerine destek vereceklerini söyledi.

Odanın ilçenin kalkınmasına katkı sağladığını ifade eden Cihan Ünal ise yönetimini ağırlayan Çıralı'ya teşekkür etti.

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