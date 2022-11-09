Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bayram T. idaresindeki 34 KU 7006 plakalı otomobil, Yatağan-Muğla kara yolu Yeşilyurt kavşağında, plakası belirlenemeyen, Fatih Çiftçioğlu'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.

Savrulan motosikletin sürücüsü Çiftçioğlu, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçioğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Bayram T. gözaltına alındı.





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