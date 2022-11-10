10 Kasım 1. Büyük Tlos Kriteryumu bisiklet yarışları, Muğla'da yapıldı

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MUĞLA (AA) - Likya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak gösterilen Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde 10 Kasım 1. Büyük Tlos Kriteryumu bisiklet yarışı düzenlendi.

Muğla Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışlara, 4 ülkeden 44 sporcu katıldı.

Dönemin en iyi okçularının yetiştiği, bünyesinde stadyum ile arenanın da bulunduğu antik kentin sokaklarında pedal çeviren sporcular, buranın tanıtımına da katkı sağladı.

Toplam 1,8 kilometrelik alanda 14 turdan oluşan parkurda kıyasıya yarışan sporcular, Tlos Antik Kenti'nin muhteşem doğasında mücadele etmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Yarışta kategorilere göre sıralama şöyle oluştu:

Gençler:

1- Talha Baran Baltacı / Karaman GSK

2- Veysel Tanriverdi / İzmir Velo KSK

3- Muhammed Ali Şişman / Antalya Konyaaltı Belediye Spor

Elitler:

1- Nurettin Emre Oruç / Muğla Karya GSK

2- Barış Akkoyun / Muğla Karya GSK

3- Volkan Atuk / Fethiye GSK

Masterlar:

1- İlya Romanov / Rusya

2 - Erkan Ünsür / Ferdi

3- Yusuf Demiray / İzmir Karşıyaka Belediyespor

Masterlarda birinci olan Rus İlya Ramanov, bisiklet yarışı için Muğla'ya geldiğini, parkurun ve antik kentin muhteşem ve etkileyici olduğunu söyledi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Türkan ve Ramazan Kaynak verdi.









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