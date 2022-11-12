Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 dönüm alan zarar gördü.

Korubükü Mahallesi Musagölü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında 1,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



Yangının temizlik ateşinden çıktığı öğrenildi.



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