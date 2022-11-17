Eltiler, eşlerinin işlettiği midibüslere şoförlük yapıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde midibüs işleten eşlerine yardım için direksiyon başına geçen eltiler, Yeşilçam'ın kurgusal karakteri "Şoför Nebahat" gibi önceleri yadırgansalar da profesyonellikleri ile yolcuların takdirini topladı.

Buket (29) ile Zehra Eryılmaz (28) şoförlükle uğraşan iki kardeş ile dünyaevine girip Fethiye'de yaşamaya başladı. Bir süre ev hanımlığı yapan eltiler, Muğla'nın ilçeleri ve yakın illere sahibi oldukları 3 midibüsle yolcu taşıyan eşleri çalıştıracak şoför bulmakta zorlanınca kolları sıvadı.

Eşlerinin de desteğini alarak direksiyon başına geçen iki elti, çevrelerinden ve akrabalarından gelen olumsuz tepkilere aldırış etmeden meslekten vazgeçmedi.

Kısa sürede kendilerini geliştiren, profesyonellikleri ile mesleğin hakkını veren eltilerden Buket Eryılmaz, iller arası çalışan midibüsün, Zehra Eryılmaz ise Fethiye-Muğla arası çalışan midibüsün direksiyonuna geçti.

Böylece, eşlerinin yaşadığı şoför bulma sıkıntısına da çere olan eltiler, usta şoförlükleri ile de yolcuların takdirini topluyor.

- "Eşim en büyük destekçim oldu"

Eşiyle 7 yıl önce otobüste tanışan ve evlenen Buket Eryılmaz, AA muhabirine, eşinin teşvikiyle daha önce ehliyet aldığını ve şoförlük öncesi ev hanımı olduğunu söyledi.

Yaşanan şoför sıkıntısıyla işe başlama kararı aldıklarını anlatan Eryılmaz, "Eşim en büyük destekçim oldu. Bana 'Neden yapamayacaksın ki yapabilirsin' dedi. Onun desteğiyle başladım ve ilerlettim. Aracı kullanacağımı öğrenen çevrem 'Yapamazsın, zayıfsın. Can taşıyorsun' dedi. Çoğu şoför de başladıktan sonra 'Nasıl dayanıyorsun? Biz yoruluyoruz.' diye tepki verdi." dedi.

Eryılmaz, midibüsle, Fethiye-Antalya, Denizli, Kaş, Kuşadası ve Isparta'ya gidip geldiğini dile getirdi.

- "Her zaman temkinli kullanıyorum"

Yolcuların kendisini ilk olarak muavin zannettiklerini ifade eden Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Şoför koltuğuna geçince şaşırıyorlar. Korkan oluyor. Binerken 'Besmeleyle bindik' diyen oluyor. İnerken de 'Bizi şaşırttın' diyorlar. Bunu günde birkaç kez duyuyorum. Aracın bagajından temizliğine tüm yükünü taşıyorum. Bazen otomobil sürmekten korkan kadınlar oluyor. Çok yapamayacağımı düşündüm ama azmin elinde hiçbir şey kurtulmuyor. Her zaman temkinli kullanıyorum. Çok rahat geldiklerini de yolculardan duyuyorum. Yayla yoluna gidiyorum. Zor bir yol ama güzel geçiyor."

Eryılmaz'ın eşi Eser Eryılmaz (33) ise sürücülüğüne güvendiği eşi aracı kullandığında kendini rahat hissettiğini belirtti. Eryılmaz, eşinin aracı kendinden daha dikkatli kullandığını anlattı.

- "Yolcular tedirgin binip teşekkür ederek iniyor"

Zehra Eryılmaz da ilk zamanlarda şoförlük yapabileceğine inanmadığını eşinin desteğiyle başarılı olduğunu vurguladı.

Çevresi ve akrabalarının yaşanan kazalar nedeniyle korktuğunu ve şoförlük yapmasını istemediğini dile getiren Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Yolcular tedirgin binip teşekkür ederek iniyor. Şu anda Fethiye-Muğla arasında tek kadın sürücüyüm. Kadın sürücülerin çoğalmasını istiyorum. Yeri geliyor çok ağır valizleri bagaja koyuyoruz. Araç arıza yapıyor. Erkeklerin yaşadığı tüm zorlukları biz de yaşıyoruz. Bizden başka çalışanlar da var yörede. Erkeklerin yapabileceği işleri kadınların da yapabileceğini göstermemiz lazım. Eşim şoför sıkıntısı çekiyordu, o da rahatladı. Ev işlerine de eşim destek oluyor. Ben yoldaysam o ev işlerini hallediyor."

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