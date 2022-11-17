Bodrum'da mezarlığa gömülü uzun namlulu silah ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, mezarlıkta uzun namlulu silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında O.B.P'nin silah ticareti yapmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Yapılan takip sonucu Akçaalan Mahallesi'ndeki mezarlığa gömülü uzun namlulu silah ele geçirildi.

Polis ekiplerince "silah ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.



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