Bodrum'da sağanak etkili oluyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle Gümbet, Bitez, Konacık mahalleleri ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte özellikle motosiklet sürücüleri oluşan su birikintisi nedeniyle cadde aralarında ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da açık kafe ve restoranlara sığındı. Belediye ekipleri, sıkıntı yaşanabilecek alanlarda devriye yaptı.

İlçedeki yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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