Marmaris-Rodos feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi

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MUĞLA (AA) - Marmaris-Rodos feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın karşılıklı iptal edildi.

Yeşil Marmaris Lines feribot şirketi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün ve yarın Marmaris-Rodos, Rodos-Marmaris seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Seferlerin pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Öte yandan yaşanan iptallerden kaynaklı yolcuların mağdur olduğu ve konakladıkları otellerde sefer saatini beklediği öğrenildi.

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