Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Murat Balcı'nın kullandığı 16 AZB 664 plakalı kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibince kurtarıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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