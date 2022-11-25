Datça'da hayırsever kadınlardan ihtiyaç sahibi çocuklara destek

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen yemekte, ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklar için bağış toplandı.

Datça Kadın İş Gücünü Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğince (KİGDER) bir restoranda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar yararına çeşitli hediyelerin bulunduğu çekiliş yapıldı. Etkinlikten elde edilen gelirin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.