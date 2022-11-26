Bodrum'da dalış yapan polisler, denizin dibinde kadına şiddete karşı pankart açtı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalış yapan polisler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında deniz dibinde pankart açıldı.
Etkinlikler kapsamında hafta boyunca çeşitli faaliyetlerde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri, Torba uygulama noktası ve yeni devlet hastanesini ziyaret ederek, kadın çalışanlara karanfil verdi.
İlçedeki bir AVM'de de Kaymakam Bilgehan Bayar'ın da katılmayla, tuvale el basılarak farkındalık oluşturuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kadına El Kal-Ka-Maz" projesi farkındalık çalışması kapsamında, Bodrum açıklarında dalış yaptı. Ekipler, denizin metrelerce altında "Kadına şiddet insanlık suçudur, Kadına El Kal-Ka-Maz" pankartı açtı.