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Muğla merkezli "Sahte rezervasyon" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

AA

Muğla merkezli "Sahte rezervasyon" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliyede

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 kişiyi sahte internet siteleri üzerinden dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bazı otellerin internet sitelerinin benzerlerini yaparak çok sayıda yerli ve yabancı turisti sahte rezervasyonla dolandıranlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine getirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmada yaklaşık 6 aylık takipte, suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları tespit edilmişti.

Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 25 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerdeki aramalarda 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 SIM kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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