Muğla'da gönüllü gençler hasat projesinde buluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, hasat projesinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kötekli Gençlik Merkezi Genç Ofis ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler Ortaca ilçesinde hasat ve hasat sonrası kayıpların engellenmesi, tarlada kalan meyvelerin sahiplerine ulaştırılması için çalışma yürüttü.

Birlikte israfı önlemek, çiftçiye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya gelen gönüllü gençler, 55 kişinin katılımıyla Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde hasat yaptı.

Hasatta bahçedeki mandalina ve limonları el birliğiyle toplayarak üreticilere katkı sağlayan gençler, çiftçilerle tarlada bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gönüllü genlerin hasada katılımından memnun kalan çiftçiler de bir aile ortamının oluşmasından memnun kalarak Gençlik ve Spor Bakanlığına proje için teşekkür etti.



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