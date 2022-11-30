Muğla'da öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı

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MUĞLA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından uygulanan "Mobil Eğitim Simülatörü Yollarda Projesi'' kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencilerine otomobil sporları tanıtıldı.

Proje kapsamında otomobil sporlarıyla tanışma fırsatı yakalayamayan 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen mobil eğitim simülatörü yolculuğuna Muğla'da devam etti.

Beldibi Mahallesi'ndeki Sıtkı Zaralı İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine proje koordinatörü Kerem Deveci ile Yunus Savaşır, simülatör hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından çocuklara özel tasarlanan simülatörlerle, proje için Eren Tuzci tarafından modellenen TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde karting deneyimi yaşadı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan mobil eğitim simülatörü, Ege ve Akdeniz'in farklı şehirlerinde çocuklarla buluşturulacak.

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